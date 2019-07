‘Onbeschaafde blootloperij!’ Chinese steden gaan de strijd aan met de ‘Beijing bikini’

Gedurende de zomermaanden loopt de temperatuur in Chinese steden hoog op en om die ongenaakbare hitte het hoofd te bieden, rollen mannen van middelbare leeftijd hun shirts op tot boven hun navel, weet CNN. 73 jaar nadat de Franse ontwerper Louis Reard het tweedelige badpak, vernoemd naar het Bikini-atol in Micronesië waar de VS atoomproeven hield, lanceerde, slaat deze variant op zijn creatie nog steeds in als een bom. En ook nu zouden moraalridders het ding het liefst verbieden.



De gewoonte om het shirt op te rollen lijkt zijn oorsprong te vinden in de traditionele Chinese geneeskunde. Die stelt dat het ontbloten van het middenrif helpt om de de warme energie, chi genaamd, rond de organen kwijt te raken, schrijft The Washington Post. In parken, op straathoeken, op motoren en in restaurants, trekken veel mannen daarom hun shirt uit de broek en laten de boel lekker luchten. Zich niet bewust van de aanstoot die ze, volgens de autoriteiten, geven, lijkt de ideale positie voor de shirtloempia de rand van hun bierbuik te zijn.



De zogeheten ‘Beijing bikini’ (vernoemd naar de Chinese hoofdstad, maar inmiddels wijd verbreid) is volgende de Jinanezen onbeschaafd, hoe warm het ook is. Een mening die door veel stedelingen wordt gedeeld. Het imago van hun stad loopt door het onbeschaafde gedrag schade op en dat wil Jinan koste wat het kost voorkomen. Welke sanctie er op het gedeeltelijk blootlopen moet komen te staan, is nog niet duidelijk. Op andere plaatsen worden bikinimannen met een boete op de vingers getikt. Zoals in Tianjin, waar onlangs een shirtloze supermarktbezoeker voor 7 dollar (6 euro) op de bon werd geslingerd.