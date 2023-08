‘Ongekende’ aanklacht tegen Trump: ‘Die maffialink is een gevaarlijk beeld voor hem’

met videoVoor de vierde keer in evenveel maanden tijd is de voormalig Amerikaanse president Donald Trump (77) beschuldigd van ernstige misdaden. Nieuw is deze keer dat de man - die de door allerlei instanties bevestigde verkiezingsuitslag nog steeds ontkent - wordt aangepakt met een strafwet die oorspronkelijk bedoeld was om de invloed van de maffia in te perken.

Welke wet wordt hier ingezet?

Donald Trump wordt beschuldigd van schending van de federale Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, ofwel de Wet op Organisaties Beïnvloed door Afpersing en Corruptie - in het Engels afgekort tot RICO. Dit is een wet die historisch geassocieerd wordt met de gecompliceerde vervolging van maffiabazen, zoals John Gotti, de beruchte New Yorkse maffiabaas. Hij had de bijnaam 'The Teflon Don’ omdat hij zo moeilijk aan te pakken was. Gotti werd niettemin in 1992 mede op basis van RICO veroordeeld voor afpersing en obstructie van de rechtsgang, al kwamen er bij hem nog wel wat ernstiger zaken bij als moord en illegaal gokken.

Bij Trump gaat het uiteraard niet om moord en doodslag maar wel om ‘aanzetten tot het schenden van de eed door een openbaar ambtenaar en samenzwering om valse verklaringen en documenten op te stellen’.

Donald Trump is toch geen maffioso?

Nee, maar de praktijken die door hem en zijn entourage werden ingezet om de cruciale verkiezingsuitslag van 2020 in Georgia te beïnvloeden, doen volgens de aanklager wel heel erg aan maffia-achtige activiteiten denken. Veel Amerikaanse staten zijn daar beducht voor en hebben een soortgelijke RICO-wet die wordt ingezet als er minstens twee misdaden zijn die wijzen op georganiseerde afpersing en corruptie. Aanklagers hebben de wet eerder toegepast op Wall Street-banken en handelaren die betrokken zouden zijn geweest bij criminele manipulatie van de aandelenmarkt.

Verdachten die schuldig bevonden worden aan RICO-aanklachten in Georgia kunnen veroordeeld worden tot vijf tot twintig jaar gevangenisstraf. Maar RICO-zaken zijn van nature complex omdat aanklagers eerst maar moeten bewijzen dat er inderdaad een criminele organisatie bestaat. Trumps advocaten zullen dat uiteraard aanvechten.

De aanklacht tegen Trump noemt naast hem nog eens achttien medeverdachten, waaronder Trumps voormalige advocaat Rudy Giuliani, zijn voormalige stafchef Mark Meadows en advocaat John Eastman. Ook dat klinkt best bijzonder.

Volgens Willem Post, een Amerika-deskundige verbonden aan Instituut Clingendael, is deze uitgebreide aanklacht tegen een voormalig president ongekend. ,,Inclusief het feit dat er in totaal negentien mensen worden aangeklaagd. Bij de eerdere aanklachten over bijvoorbeeld documenten die hij thuis bewaarde en zelfs zijn zakelijke deals, kun je zeggen dat het allemaal niet klopt, maar dat het zaken zijn die je Trump persoonlijk kunt verwijten. Maar het is allemaal niet maffia-achtig. Hier wordt dat wel expliciet uitgedrukt en dat is natuurlijk politiek en moreel gezien een probleem voor Trump. Die maffialink is een gevaarlijk beeld voor hem, het is nog maar de vraag hoe dit zal vallen bij zwevende kiezers.”

De Amerikaanse ex-president Donald Trump (77) wordt strafrechtelijk vervolgd voor pogingen om de uitslag van de presidentsverkiezingen van 2020 in de Amerikaanse staat Georgia te beïnvloeden. Rechts: aanklager Fani Willis.

Dit is het jaar van de aanklachten. Het is de vierde keer dat Trump wordt beschuldigd.

Post: ,,Het lijkt inderdaad allemaal op een grote herhaling. Zijn verdediging kennen we ook al. Het zou allemaal gelogen zijn en een heksenjacht. Voor de aanhangers van Trump, en dat zijn toch zeventig miljoen Amerikanen, zal dit inderdaad bevestigen wat ze al weten, namelijk dat Trump hier het slachtoffer is. De Democraten denken natuurlijk precies het tegenovergestelde. Waar het om gaat, is de groep die nog twijfels heeft. Daarin neigen mensen zowel naar de Democraten als naar de Republikeinen en er zit een groep tussenin die het echt nog niet weet. Ik denk dat deze mensen toch gaan twijfelen als het beeld wordt opgeworpen van een politieke maffiabaas.”

Kan een herkozen Trump zichzelf straks gratie verlenen en de hele zaak vergeten?

Zo gemakkelijk gaat dat niet. De situatie in Georgia, evenals die in de staat New York (het betalen van zwijggeld aan een prostituee in verkiezingstijd), heeft een interessant juridisch aspect in het geval dat Trump wordt herkozen en zichzelf gratie zou willen verlenen. Volgens de Amerikaanse Grondwet heeft een president de bevoegdheid om gratie te verlenen aan iedereen - inclusief zichzelf, hoewel sommige experts hier nog stevig over discussiëren - voor federale misdaden. Echter, dit is niet mogelijk voor misdaden die op staatsniveau zijn begaan. In New York kan de gouverneur gratie verlenen (onwaarschijnlijk want daar zijn de Democraten de baas) vanwege het gedoe met Stormy Daniels en in Georgia ligt de bevoegdheid tot gratieverlening bij de Staatsraad voor Graties en Voorwaardelijke Vrijlating. Deze raad kan geen gratie verlenen voor veroordelingen voor strafbare feiten tot vijf jaar nadat de volledige straf die bij de veroordeling hoort is uitgezeten, zo stellen experts. Er bestaat verschil van mening onder experts over de vraag of Trump met een strafblad nog steeds president kan worden.

En nu?

De advocaat van Trump zal de rechtbank vragen om de voorgeleiding over te slaan. Hij kan een pleidooi van ‘niet schuldig’ communiceren zonder in de rechtbank te verschijnen. Trump staat erom bekend de rechtbanken te gebruiken om zaken te rekken, en de vervolging kan gemakkelijk verder worden vertraagd door nieuwe juridische vragen die voortkomen uit de ongekende aard van de zaak. Zijn advocaten zullen waarschijnlijk ook proberen het proces naar een ander deel van de staat te verplaatsen en beweren dat de jury in Fulton County (een kiesdistrict van Georgia waar Biden won met driekwart van de stemmen) vooringenomen zou zijn tegen hem.



