Ongelukkige val kost oudste marathonloopster (94) het leven

Thompson werd op 6 oktober opgenomen in een verpleeghuis nadat ze was gevallen tijdens het uitdelen van cadeautjes aan buren in een woon- en zorgcomplex voor zelfstandig wonende senioren, zegt haar zoon Brenneman in de Charlotte Observer.

De grootmoeder van elf kleinkinderen werd in 2015 een 'lieveling van de media' toen ze op 92-jarige leeftijd door de straten van San Diego rende en in haar leeftijdscategorie een wereldrecord vestigde tijdens de San Diego Rock 'n Roll Marathon. Ze finishte in 7 uur, 24 minuten en 36 seconden, gekleed in een paarse outfit - schoenen, shorts, trainingsshirt en honkbalpetje - en witte panties die het verband om beenwonden als gevolg van bestraling tegen plaveiselcarcinoom (huidkanker) moesten verbergen. De tijd leverde haar een plaats op in het Guinness Book of World Records.