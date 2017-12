Onrust en protesten in Marokkaanse stad Jerada

Er zijn politieverstekingen gestuurd naar de stad Jerada, in het noordoosten van Marokko. Duizenden mensen zijn daar vandaag opnieuw de straat opgegaan. Het is al dagen onrustig in de stad na een dodelijk ongeluk in een gesloten steenkoolmijn waarbij twee mannen van 23 en 30 om het leven kwamen.

De beide broers Houcine en Jadouane - stierven donderdag 70 meter onder de grond in een mijn die was gesloten maar waarin ze – net als veel bewoners van de stad – illegaal probeerden steenkool te hakken. Een derde man die de blokken moest ophijsen liet een touw vallen en sloeg alarm. De dood van de mannen is de zoveelste tragedie bij de mijn, meldt het Franse persbureau AFP.

Volgens Said Zeroual, woordvoerder van de menserechtenorganisatie l'Association Marocaine des Droits de l'Homme (AMDH) is de maat vol. “De leefomstandigheden in de stad zijn erg moeilijk, iedereen is nu in staking”. De boosheid zou zijn ontstaan omdat de lokale autoriteiten eerst met onvoldoende materiaal aankwamen voor een halfslachtige reddingspoging. Toen de lichamen eenmaal waren bovengehaald door oud-mijnwerkers (36 uur later) weigerden nabestaanden de lichamen vrij te geven voor een nachtelijke crematie. Dat laatste was het plan van de lokale bestuurders om te voorkomen dat een door veel bewoners bezochte uitvaart tot ongeregeldheden zou kunnen leiden. Dat alles viel heel slecht te midden van toch al hoog opgelopen boosheid over hoge water- en elektriciteitsrekeningen.

Veel demonstranten zeggen dat ze zich vergeten en in de steek gelaten voelen door de Marokkaanse overheid en eisen maatregelen tegen 'werkloosheid en onrecht'. Ze gebruiken daarbij soortgelijke slogans als eerder bij protestbewegingen in het Rifgebergte.

Jerada ligt ongeveer zestig kilometer zuidelijk van de stad Oujda in een regio die bekend staat om steenkoolwinning. Voor de sluiting van de grote mijn werkten daar 9000 mensen. Zonder de mijn is Jerada een dode stad. Het aantal inwoners is sinds de mijnsluiting met 15.000 gedaald naar 45.000.