Onrust in voorstad Parijs na doodschieten automobilist (17) door politie

In de Franse stad Nanterre, ten westen van Parijs, lopen de spanningen hoog op nadat de politie er dinsdag een 17-jarige automobilist had doodgeschoten. Op beelden is te zien hoe een agent het vuur opende op de jongen, die weigerde te stoppen voor een controle.