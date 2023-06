Onrust in voorsteden Parijs na doodschieten automobilist (17) door politie, 24 agenten gewond

Met videoIn voorsteden van Parijs zijn rellen uitgebroken, nadat de politie in Nanterre dinsdag een 17-jarige automobilist had doodgeschoten. Op beelden is te zien hoe een agent het vuur opende op de jongen, die weigerde te stoppen voor een controle. Bij de onrust die dat uitlokte zijn 31 mensen gearresteerd en 24 politieagenten gewond geraakt.

Het slachtoffer, Naël genaamd, werd rond 8.30 uur dinsdagochtend neergeschoten bij een station in Nanterre, een westelijke voorstad van de Franse hoofdstad. Twee agenten wilden het voertuig controleren, zo is te zien op video's die op sociale media circuleren. Een van hen, leunend op de voorruit, richt zijn pistool op de bestuurder. Wanneer die het voertuig opnieuw start, schiet de politieagent op korte afstand naar de zijkant van het voertuig. Enkele meters verder rijdt de auto tegen een paal. De video waarop de schietpartij te zien is, werd geverifieerd door persbureau Reuters. Naël werd in zijn borst geraakt. Reanimatie mocht niet baten.

Als reactie op de beelden zijn in Nanterre en andere plaatsen ten noordwesten van Parijs in de loop van de dag rellen uitgebroken die tot diep in de nacht hebben geduurd. Daarbij werden vernielingen aangericht, barricades opgeworpen en brand gesticht. Zo werd onder meer een stadsdeelkantoor in Mantes-la-Jolie in brand gestoken. De autoriteiten zetten komende avond en nacht tweeduizend agenten in om de orde te bewaren, voornamelijk in het departement Hauts-de-Seine waar Nanterre en andere westelijke voorsteden van Parijs liggen.

De moeder van Naël heeft opgeroepen een stille tocht te houden donderdag om 14.00 voor het bestuurskantoor van het departement in Nanterre.

Volledig scherm Brandweermannen bij een brandende auto in Nanterre. © AFP

Minister Gérald Darmanin van Binnenlandse Zaken heeft gezegd geschokt te zijn door beelden van het incident en heeft tot kalmte gemaand. Hij sprak van een golf van ‘stedelijk geweld’ in de nacht van dinsdag op woensdag.



De agent die schoot is aangehouden en wordt verdacht van doodslag. Een jonge vrouw die achterin de auto zat is korte tijd aangehouden en een jongeman die ook achterin zat en zich uit de voeten maakte, wordt nog gezocht volgens Franse media. Naël zou geen rijbewijs hebben gehad en reed in een huurauto. De minimumleeftijd om auto te rijden is 18 jaar in Frankrijk. Naël zou door verkeersovertredingen de aandacht van twee motoragenten hebben getrokken.

Schok en steun

Velen hebben geschokt op de dood van de jongen gereageerd, onder wie politici en de beroemde Franse voetballer Kylian Mbappé. Hij noemt het incident onacceptabel en het slachtoffer ‘een engel die veel te vroeg is heengegaan’. Er is op sociale media en in de politiek ook veel steun voor de agenten. Minister Darmanin noemde de twee bij het incident betrokken agenten ‘ervaren’ en ‘zonder problemen in hun dossiers’.

De familie van het slachtoffer laat weten een klacht te zullen indienen wegens moord tegen de agent die heeft geschoten, en wegens medeplichtigheid aan moord tegen zijn collega. Daarnaast wil de familie een klacht indienen voor valsheid in geschrifte tegen de agenten die een vals proces-verbaal zouden hebben opgemaakt waaruit blijkt dat de jongen de agenten wilde aanrijden.

Volledig scherm Politie op straat in Nanterre. © AFP

Bekijk onze populairste nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: