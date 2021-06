Onrust over mogelijke problemen met Chinese kernreactor

EK kijken eindigt in drama: Belgisch jongetje verdrinkt in bijzijn zusje en ouders

13 juni In het Belgische Erpe-Mere, een gemeente tussen Gent en Brussel, is gisteravond een 8-jarig jongetje verdronken. Het slachtoffer was met zijn zus en ouders afgezakt naar een café om daar buiten op een groot scherm de wedstrijd van België te kijken. Door een nog onbekende oorzaak belandde de jongen in de visvijver, zonder dat zijn familie het had opgemerkt. Alle hulp kwam te laat.