Onthoofd, in stukken gehakt en in delen verstopt: deze moord schokt Frankrijk

Zeldzame dodelijke aanval: haai doodt surfer voor de kust van Californië

Een surfer is voor het strand van Morro Bay in de Amerikaanse staat Californië overleden als gevolg van wat zo goed als zeker een haaienaanval was. De man reageerde niet meer nadat hij vrijdagochtend uit het water werd gehaald, meldt de politie van Morro Bay. De surfer werd ter plaatse dood verklaard en is nog niet geïdentificeerd.

25 december