Onthullend boek Woodward biedt bizarre inkijk in de wereld van Trump

Tegen zijn minister van Defensie James Mattis zou Trump hebben gezegd dat de Syrische president Assad omgebracht moest worden. ,,Laat ons hem godverdomme vermoorden. Laat ons binnenvallen. Laat ons er godverdomme een hele hoop doden", zei hij aan de telefoon na de chemische aanval waarbij 80 Syrische burgers omkwamen.



Hoewel Mattis tegen Trump zei dat hij dat plan zou laten uitvoeren, verklaarde hij direct daarop tegen een medewerker dat ze dat zeker niet zouden gaan doen, en een meer gematigde aanpak zouden hanteren. Over de Amerikaanse aanpak in Afghanistan zei Trump dat ze 'mensen zouden moeten doden. Je hebt geen strategie nodig om mensen te doden'.



Mattis ontkent in een officiële verklaring de kritiek op de president. ,,De minachtende woorden over de president die aan mij zijn toegeschreven in het boek van Woodward zijn nooit door mij of in mijn aanwezigheid uitgesproken. Hoewel ik in het algemeen best van fictie kan genieten, is dit een uniek stuk Washingtons literatuur met anonieme bronnen die totaal niet geloofwaardig zijn.



Mattis zegt dat het idee dat hij 'minachting' zou tonen voor Trump of 'oneerbiedigheid zou tolereren' van het overige personeel 'het product is van iemands rijke verbeeldingskracht'.



Ook stafchef John Kelly ontkent de beweringen van Woodward. ,,Het idee dat ik de president ooit een idioot heb genoemd, is niet waar. Het is eigenlijk het tegenovergestelde. We hebben een enorm goede band'', staat in de verklaring van Kelly.