Onthullend transcript laatste minuten George Floyd: 'Stop met schreeuwen, dat kost zuurstof’

De dood van Floyd eind mei werd door omstanders gefilmd en heeft wereldwijd geleid tot een storm van verontwaardiging en protesten tegen politiegeweld en racisme. Drie van de vier betrokken agenten zeggen onschuldig te zijn en wijzen naar de hoofdverdachte van de moord, de 44-jarige ervaren agent Derek Chauvin.

Uit het transcript, een uitgeschreven verslag van de gebeurtenissen, dat door de advocaat van collega-agent Thomas Lane is vrijgegeven met als doel de onschuld van zijn cliënt aan te tonen, blijkt dat Chauvin de zwarte arrestant vertelde dat hij moest stoppen met schreeuwen en praten omdat dat ‘alleen maar zuurstof zou kosten’. De documenten vormen nieuw hard bewijs dat Chauvin verantwoordelijk is voor de dood van Floyd en werpen een nieuw licht op de gebeurtenissen, vanaf het moment dat de agenten Lane en Kueng ter plaatse kwamen, tot het punt waarop Floyd bewusteloos raakte en in de ambulance gereanimeerd werd.

Uit het nieuwe bewijs blijkt dat Floyd aan het begin van de arrestatie rustig meewerkt en zich herhaaldelijk verontschuldigt als de agenten zijn geparkeerde auto benaderen. Agent Lane vraagt Floyd zeker tien keer om zijn handen omhoog te doen voordat hij hem sommeert uit de auto te stappen. ,,Man, ik werd eerder op dezelfde manier neergeschoten meneer de officier”, vertelt Floyd de agenten. Het is niet helemaal duidelijk waar hij naar verwijst.

‘Waarom is hij zo raar?’

Floyd maakt volgens een van de agenten een gespannen indruk. ,,Waarom is hij zo nerveus, laat hij ons zijn handen niet zien en is hij zo raar?”, zegt Lane. De agenten slaan de man in de boeien en proberen hem achterin de politieauto te stoppen. Op het moment dat ze dat doen, raakt Floyd geïrriteerd en meldt hij herhaaldelijk dat hij claustrofobisch is. ,,Ik ben bang, man”, vertelt hij de agenten.

In wilde paniek slaat Floyd om zich heen in de auto, waarop de agenten de auto stoppen en hem op de grond leggen. Op dat moment komt Chauvin ter plaatse, die de arrestatie overneemt door zijn knie op de nek van het slachtoffer te leggen. Vastgedrukt tegen de grond schreeuwt Floyd meer dan tien keer om zijn moeder. ,,Dit kan ik niet geloven, man. Mam, ik hou van je. Ik hou van je. Zeg tegen mijn kinderen dat ik van ze hou. Ik ben dood.”

‘Het is niet eerlijk’

Zijn collega Lane maakt duidelijk zich zorgen te maken over de gezondheidstoestand van Floyd en vraagt of ze hem niet op zijn zij moeten draaien, maar daar wil Chauvin niets van horen. Hij zegt dat al een ambulance onderweg is. ,,Oké, denk ik”, reageert Lane. Volgens Earl Gray, de advocaat van agent Thomas Lane, wordt hiermee duidelijk dat zijn cliënt juist probeerde het leven van Floyd te redden. ,,Het is niet eerlijk en erg onredelijk dat mijn cliënt terecht staat voor deze beschuldigingen”, citeert BBC de raadsman.

De advocaat van Lane heeft eerder al benadrukt dat Chauvin meer ervaring had dan zijn collega’s. Hij hielp ook beginnende politiemensen te trainen. ,,Ze moesten hem ‘sir’ noemen”, zei de raadsman over Chauvin. Hij betoogde dat het voor de hand lag dat Lane de instructies volgde van zijn ervaren collega. ,,Is dat medeplichtigheid aan een misdrijf?”

40 jaar

Lane wordt samen met twee andere agenten beschuldigd van medeplichtigheid bij moord in de tweede graad. Dit houdt in het Amerikaanse strafrecht in dat de dader wel de intentie had om te doden, maar zonder voorbedachten rade. Dat kan hem een maximale gevangenisstraf van 40 jaar opleveren.

De familie van agent Lane vroeg in de weken na de moord Amerikanen om hulp bij het betalen van de borgsom. Ze beweren dat hij ‘alles heeft gedaan om het leven van George Floyd te redden’. De advocaat van de inmiddels ontslagen agent bevestigt dat en stelt dat zijn cliënt meende dat hij op een correcte manier zijn werk deed.

,,De zaak tegen mijn cliënt is zwak. Lane is een man van mededogen, hij is geen gewelddadig persoon. Uiteindelijk was hij diegene die tot reanimatie overging”, luidt de verdediging.

