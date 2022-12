Onthullende gesprekken tussen Russische soldaten en hun geliefden: ‘We mochten allemaal afgeslacht worden’

Oekraïense deskundigen hebben al duizenden gesprekken kunnen afluisteren tussen de Russische soldaten en het thuisfront. Ze hebben de gesprekken bestudeerd, zijn op zoek gegaan naar stukjes informatie, en vervolgens zijn de gesprekken openbaar gemaakt.

In de eerste periode van de oorlog was het gebrek aan veiligheid rond de Russische communicatie zo groot dat gesprekken over strategie tussen militaire commandanten werden opgepikt, zelfs door amateurs, dankzij het gebruik van open radiofrequenties door het leger.

‘We drinken water uit plassen’ Het eerste gesprek is er eentje tussen een moeder en haar zoon, die aan het front bij de Oost-Oekraïne stad Lyman zat op 8 november. Toen besloot hij de orders van zijn oversten te negeren. ,,Niemand geeft ons iets te eten, mam,” klaagde hij. ,,Onze voorraad is shit, om eerlijk te zijn. We halen water uit plassen, zeven het en drinken het op.” Hij vertelde ook dat de beloften van munitie om de strijd te kunnen keren op niets waren uitgelopen. ,,Waar zijn de raketten waar Poetin over opschepte”, vroeg hij zich af. De soldaat verzekerde zijn moeder dat alles goed zou komen. ,,Ik heb altijd gebeden mama, elke ochtend”, zei hij. De moeder verklaarde later aan ‘The Guardian’ dat ze in tranen uitbarstte en de telefoon neerlegde.

De gesprekken werden door het Oekraïense leger doorgestuurd naar de Britse krant ‘The Guardian’ om een beeld te schetsen van de houding van de Russische strijdkrachten. ,,De enorme omvang van de gevoerde gesprekken geeft alvast een heel duidelijk beeld van de zwakheden van het Russische leger”, aldus een voormalige defensiefunctionaris van het Kremlin, die anoniem wenst te blijven.

,,De veiligheid is altijd al een puinhoop geweest, zowel in het leger als onder defensiefunctionarissen”, aldus de bron. ,,In 2013 probeerden ze bijvoorbeeld al het personeel van het ministerie van Defensie zover te krijgen dat ze onze iPhones zouden vervangen door smartphones van Russische makelij. Maar iedereen bleef zijn iPhone gewoon gebruiken als tweede mobiel omdat die veel beter was. Uiteindelijk gaf het ministerie het op en trok het zich er niets meer van aan. Als de top de veiligheid niet erg serieus neemt, hoe kun je dan enige discipline verwachten in het leger?”

‘Versterkingen? Nee. Communicatie? Nee.’ De Britse krant kreeg ook een gesprek tussen een vader en de collega’s van zijn gesneuvelde zoon op 6 november in hadden. ,,Versterkingen? Nee. Communicatie? Nee”, reageerde een soldaat op de vragen van de rouwende ouder. ,,Ze zeiden dat we ons niet mochten terugtrekken. Anders kunnen we worden neergeschoten.”

,,Zelfs nu zien we dat soldaten sociale media blijven gebruiken en hun vrouwen en moeders over de oorlog vertellen, waarbij ze soms hun locatie blootleggen”, aldus de bron. ,,Er is gewoon geen discipline en het zal alleen maar erger worden nu ze 300.000 mensen hebben gemobiliseerd die nauwelijks getraind zullen zijn. Gemobiliseerde soldaten zullen doodsbang zijn om in een oorlogsgebied te zijn, en natuurlijk zullen ze proberen naar huis te bellen.”

Volgens de Britse krant is het Oekraïense leger niet vatbaar voor een dergelijke onderschepping van communicatie.

‘Gevlucht voor het bloedvergieten’ In een derde gesprek op 26 oktober vertelt een soldaat in de Donetsk regio aan zijn vrouw hoe hij met drie anderen was gevlucht voor ‘het bloedvergieten’ en hoe hij overwoog om zich over te geven. ,,Ik lig in een slaapzak, helemaal nat en hoestend", zei hij. ,,We mochten allemaal afgeslacht worden.”