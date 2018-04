Ontslagen FBI-baas in boek over Trump: 'Hij regeert als een mafiabaas'

In het boek noemt Comey president Trump 'onethisch' en 'niet gebonden aan de waarheid'. Trumps presidentschap beschrijft hij als 'een bosbrand'. Trump herinnert hem in alles aan de maffiabazen waar hij eerder in zijn carrière jacht op maakte. ,,Hoe dieper ik in de wereld van Trump getrokken werd, hoe meer flashbacks ik had naar mijn dagen als aanklager tegen de maffia: de baas die de complete controle heeft. De eden van loyaliteit. Het wij-tegen-zij-wereldbeeld. Het liegen over alles, over grote en kleine dingen om een of andere loyauteitscode die de organisatie boven alle moraal en waarheid verheft", schrijft hij. ,,Zoiets had ik nog nooit gezien in de Oval Office."