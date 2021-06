Ontsnapte coronavirus toch uit lab? ‘Heel veel toevalligheden wijzen in richting instituut’

Was het niet té toevallig dat het nieuwe zeer besmettelijke, dodelijke coronavirus Sars-CoV-2 uitgerekend opdook in Wuhan, de stad die een van de meest gerenommeerde instituten ter wereld huisvest dat onderzoek doet naar coronavirussen? Op sociale media gonsde het begin vorig jaar al snel van de geruchten. Het virus zou uit het laboratorium zijn gelekt. In opdracht van het Chinese leger zou daar in het geheim gesleuteld zijn aan een biologisch wapen. Of een labmedewerker had een fout gemaakt, was geïnfecteerd geraakt en had per ongeluk andere mensen in de Chinese miljoenenstad besmet.