Ontsnapte gevangene stuurt kaartje naar gevangenis: ‘Groetjes uit Thailand!’

Crimineel Oualid Sekkaki, die 19 december ontsnapte uit de gevangenis in het Belgische Turnhout, lijkt naar Azië te zijn gevlucht. De gevangenisdirectie kreeg een postkaartje van hem: ,,Groeten uit Thailand!", stond erop. In de envelop zat ook zijn gevangenisbadge.

Oualid Sekkaki (26) ontsnapte door met enkele medegevangenen over een muur te klimmen. Hij knipte kabels van 10.000 volt door en liet zich via touwen naar beneden zakken. Drie anderen werden enkele uren later opgepakt in de buurt. Een vierde gevangene werd begin januari gepakt in Nederland. Van Sekkaki ontbrak elk spoor.

Tot maandag. ,,Toen is er in de gevangenis een aangetekende brief van hem aangekomen", vertelt een cipier. ,,De brief was aan de drie directeurs gericht. In de enveloppe zaten zijn gevangenisbadge en een postkaartje met daarop 'Groeten uit Thailand'."

De gevangenisdirectie bracht meteen de politie op de hoogte. Sekkaki ontsnapte wellicht omdat hij vreesde dat hij zou worden uitgeleverd aan Marokko.

Ontsnappingskoning

Oualid Sekkaki is de broer van ‘ontsnappingskoning’ Ashraf Sekkaki, een gangster met onder meer gewapende overvallen, carjackings en kidnappings op zijn cv. Hij raakte vooral bekend na een spectaculaire ontsnapping uit de gevangenis van Brugge in 2009, met een helikopter die touwen liet landen op de binnenplaats van de gevangenis. Hij werd weer gepakt, maar slaagde er een jaar later weer in te ontsnappen uit een gevangenis in Marokko. Ook toen werd hij weer gepakt. Ashraf Sekkaki zit nog vast in Marokko.

Zestien jaar geleden wist Ashraf ook al eens te ontsnappen. Toen zaagde hij met een binnengesmokkelde slijpschijf de tralies voor een raam van de fitnessruimte in de gevangenis door. Via ladders die aan de buitenkant klaarstonden slaagde hij erin te ontsnappen. Sindsdien waren er geen nieuwe ontsnappingen meer in Turnhout, tot half december zijn broertje Oualid Sekkaki samen met vier andere gedetineerden het ‘voorbeeld’ van zijn oudere broer volgde.

