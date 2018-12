Ontsnapte leeuw doodt medewerkster (22) wildpark VS

De leeuw verbleef in het Conservators Center in Burlington, een wildreservaat met ongeveer tachtig wilde dieren dat open is voor publiek. Rond 11.30 uur werden meerdere leeuwen tijdelijk overgeplaatst voor een schoonmaakbeurt van hun permanente verblijf. Normaliter een routineklusje voor de ervaren medewerkers, zo liet het wildpark weten, maar dit keer liep het helemaal mis.



Eén van de leeuwen slaagde erin te ontsnappen en begaf zich naar het verblijf waar de schoonmakers bezig waren. Daar viel hij razendsnel aan en wist hij een 22-jarige stagiaire dodelijk te verwonden. Meteen daarna werd geprobeerd de leeuw te verdoven, maar dat mislukte. Uiteindelijk werd het beest doodgeschoten, zodat hulpverleners bij het slachtoffer konden komen. Ze was toen al overleden. De pas afgestudeerde stagiaire werkte pas twee weken in het wildpark.



Het is nog onduidelijk hoe het dier heeft kunnen ontsnappen. Het wildpark is tijdelijk gesloten. In een verklaring zegt het park ‘diep bedroefd te zijn door het verlies van een mensenleven’. ,,Dit is de ergste dag van mijn leven‘’, zo reageerde Mindy Stinner, directeur van het park volgens een lokale zender. ,,We hebben een mens verloren. We hebben een dier verloren. We zijn vandaag een beetje van ons zelfvertrouwen kwijtgeraakt.’’