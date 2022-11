Ontvoerd meisje na 51 jaar herenigd met ouders: ‘Pap, ze leeft’

met video Grootste actieve vulkaan ter wereld uitgebar­sten: ‘Nu nog amusement, maar kan gevaarlijk worden’

Mauna Loa, de grootste actieve vulkaan ter wereld, is voor het eerst in bijna veertig jaar uitgebarsten. De uitbarsting brengt steden op het Grote Eiland van Hawaii niet meteen in gevaar, maar het geologisch instituut waarschuwt de ongeveer 200.000 inwoners dat een uitbarsting ‘zeer onvoorspelbaar is en dat de locatie en opmars van lavastromen snel kan veranderen’.

