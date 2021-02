Ontvoerde man hoeft boete voor overtreden quarantaineregels toch niet te betalen

Een Taiwanese man hoeft een boete van 2900 euro voor het overtreden van de quarantaineregels niet meer te betalen, omdat is gebleken dat er overmacht in het spel was: de man was ontvoerd.

De man in kwestie, van wie alleen de achternaam Chen bekend is, vloog in oktober vanuit Hongkong terug naar Taiwan en sloot zichzelf vervolgens bij een vriend thuis op om in verplichte quarantaine te gaan. Maar na de eerste dag stonden schuldeisers voor de deur die Chen verwarden met zijn vriend, die hun geld schuldig was. Alsof hij opeens in een film was beland werd Chen ontvoerd, mishandeld en gedwongen het geld te betalen.

De Taiwanese overheid monitort telefoonsignalen om te controleren of iedereen zich aan de quarantaineregels houdt. Zo verscheen Chen op de radar. Hij kreeg vervolgens na zijn ontvoering een boete van omgerekend 2900 euro voor het overtreden van de quarantaineregels.

Het Taiwanese ministerie van Justitie heeft de zaak van Chen onderzocht en de boete ingetrokken. ,,De overtreding van de quarantainevoorschriften werd niet veroorzaakt door zijn eigen opzettelijke of nalatige gedrag”, vertelde een woordvoerder volgens The Guardian. De ontvoering van Chen wordt verder onderzocht door de politie.

Taiwan heeft de coronapandemie, die uitbrak in buurland China, behoorlijk onder controle. Er zijn nog geen duizend besmettingen vastgesteld op het eiland met 24 miljoen inwoners. Slechts acht mensen zijn overleden. En dat terwijl het eiland nooit in lockdown is gegaan.

Critici wijzen erop dat het beleid wel een inbreuk is op de privacy van de Taiwanezen. De locatie van inwoners kan getraceerd worden zodat gecontroleerd kan worden of mensen zich aan de voorschriften houden. Daarnaast zijn de boetes voor het overtreden van de regels hoog.

In december kreeg een migrantenarbeider een boete omdat hij acht seconden zijn hotelkamer had verlaten. Op beveiligingsbeelden was te zien hoe de man een kort moment buiten in het gangpad stond. Dat kostte hem 2900 euro. De hoogste boete werd afgelopen maand gegeven aan een man die in drie dagen tijd zeven keer zijn quarantaine had verbroken. Hij moet omgerekend 29.000 euro betalen.

