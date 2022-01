‘Ontvoerder van Dean (4) ging door het lint omdat vriendin zich niet snel genoeg aankleedde’

Ruim 220 doden door onlusten Kazachstan

De onlusten in het Centraal-Aziatische Kazachstan hebben meer mensen het leven gekost dan tot nu toe bekend was. Volgens justitie zijn er 225 doden, onder wie negentien leden van de veiligheidskrachten. Eerder was sprake van tientallen doden. Ruim 4500 personen raakten gewond.

15 januari