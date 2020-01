Onze lange geschiedenis met de Britten: het voelt alsof een grote liefde ons verlaat

De Stena Britannica duwt zich langzaam maar beslist af van de kademuren van Hoek van Holland. Bestemming: Harwich, Engeland. Brexitland. We maken er een symbolische reis van. Natuurlijk vaart deze ferry de volgende dag weer gewoon terug. Maar laten we dat even vergeten, en het beeld omarmen. De Britse boot die wegvaart van de Europese kust.



Brexit: alles wat erover gezegd kón worden, is gezegd. En dat keer honderd, of duizend. Niet voor niets werd ‘brexitmoe’ tweede bij de verkiezing van het woord van 2019 van het Genootschap Onze Taal. Dat Stena Line journalisten verbiedt met reizigers of personeel te praten – bedrijfsbeleid – nemen we dus maar voor lief. Wat valt er nog toe te voegen aan alles wat al over tafel ging? En wie weet honderd procent zeker wat er de komende jaren gaat gebeuren, wie de winnaars worden, wie de verliezers?