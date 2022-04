Ooit vluchtte ze voor de nazi’s, nu zoekt de Joodse Raisa Valiuskevitsj (98) veiligheid in Duitsland

In 1941 ontvluchtte de Joodse Raisa Valiuskevitsj (98) haar thuisland Oekraïne om uit handen te blijven van de nazi’s. Nu, meer dan tachtig jaar later, herhaalt de geschiedenis zich in spiegelbeeld en vlucht Valiuskevitsj naar Duitsland.

Valiuskevitsj vertelt aan persbureau Reuters dat het gek voelt om opgevangen te worden in het land dat haar ooit dwong om op de vlucht te slaan. Desalniettemin zegt ze dankbaar te zijn. ,,Ik heb in Duitsland een tweede thuisland gevonden en voel me goed hier’’, vertelt de 98-jarige vanuit een Joods verzorgingstehuis in Frankfurt.

In 1941 ontvluchtte Valiuskevitsj samen met haar ouders en zus Oekraïne nadat nazi-Duitsland het land was binnengevallen. Te voet en per trein kwam ze uiteindelijk in Kazachstan terecht, net als Oekraïne onderdeel van de toenmalige Sovjet-Unie. De nazi’s hebben in de drie jaren dat ze Oekraïne bezet hielden vrijwel de gehele Joodse populatie vermoord.

Op de vlucht voor Russische bommen

Nu, meer dan tachtig jaar later, moest Valiuskevitsj voor de Russen op de vlucht. Bommen vielen op haar woonwijk in Kiev. Omdat ze slecht ter been is, kon Valiuskevitsj niet op tijd bij de bunkers komen wanneer het luchtalarm afging. Daarom ging ze dankbaar in op het aanbod van een Joods-Amerikaanse vluchtelingenorganisatie om haar uit Oekraïne te helpen. Via Polen kwam ze uiteindelijk in het Duitse Frankfurt terecht.

Volgens Reuters zijn meer dan vijftig holocaustoverlevenden door hulporganisaties uit Oekraïne geëvacueerd. Velen van hen komen in Duitsland terecht, waar een speciaal opvangbeleid is voor Oekraïense Joden. Zij kunnen versneld het Duitse staatsburgerschap krijgen.

Dat Valiuskevitsj en andere holocaustoverlevers moeten vluchten voor Russische bommen is extra wrang in het licht van de motivatie van Poetin om oorlog te voeren. Aan het begin van de invasie zei de Russische president dat hij Oekraïne wilde ‘denazificeren’. Ook maakt Poetin de politieke leiding van Oekraïne stelselmatig uit voor nazi’s. Dit terwijl de Oekraïense president Zelenski van Joodse komaf is.

