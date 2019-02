Ook de geliefde honden van Rudi Lubbers zijn nu gered, maar hoe nu verder?

De honden struinden tot vanmiddag nog steeds bij het wrakkige bestelbusje waar Lubbers en zijn vrouw onder vreselijke omstandigheden de winter door brachten. Noodgedwongen, nadat ze vorig jaar hun huisje waren uitgezet, mede vanwege de overlast van de honden. Een nieuw onderkomen vinden lukte niet vanwege de honden. Na een uitzending van Andere Tijden Sport vorige week (over Rudi’s legendarische partij tegen Muhammad Ali in 1973), werd duidelijk hoe slecht het met Rudi ging en kwam hulp op gang. Rudi's zoon Marco is sinds gisteren bij hem om te helpen. Nu slaapt hij tijdelijk in het appartement van Nederlander Arie Grinsven, die in Bulgarije woont en te hulp schoot, en ligt Ria in het ziekenhuis. ,,Ik maak me zorgen om Rietje,” zegt Lubbers, zoals hij Ria noemt, ,,en om de hondjes. Daarom heb ik een onrustige nacht gehad.”

Lubbers ging vanmiddag nog een keer kijken bij zijn busje waar de vijf honden (vier van hem en één ‘aanloper’) nog steeds bivakkeerden. Het werd emotioneel. De honden hadden Lubbers duidelijk gemist en kwamen enthousiast in zijn armen springen. Met hulp van Lubbers werden ze daarna één voor één in de bus van het pension geladen. ,,Ze gaan naar een hotel en als alles straks weer ‘normaal’ is, hopen we de hondjes terug te zien.”

Hoe het nu verder gaat, is niet helemaal duidelijk. Lubbers mag voorlopig in het appartement blijven van Grinsven. Ria moet aansterken. Nu het probleem van de honden is opgelost, lijkt het erop dat voor Rudi en Ria later weer een woning gezocht kan worden. In Bulgarije, of toch weer in Nederland. ,,Ik ben overgeleverd aan mensen die me verzorgen, daar dank ik god voor.”