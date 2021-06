Ook in Australië en Nieuw-Zeeland grote criminele organisatie ontmanteld

Sinds Operatie Ironside tegen de organisatie in 2018 begon, is beslag gelegd op 3,7 ton drugs, 104 wapens, bijna 45 miljoen Australische dollar (28,6 miljoen euro) in cash en activa die in de miljoenen lopen.

Lees ook Keiharde klap voor drugsmaffia: criminelen kochten gekraakte telefoons van politie

De criminelen maakten gebruik van versleutelde communicatie via een platform dat heimelijk werd beheerd door de Amerikaanse politiedienst FBI. Daarop spraken ze over moordaanslagen, massale drugshandel en wapendistributie. Door het vroegtijdig onderscheppen van de informatie trad de politie op tegen twintig doodsbedreigingen en zouden de levens van een aanzienlijk aantal onschuldige omstanders mogelijk zijn gered.

Er worden meer arrestaties verwacht in Australië en andere landen die betrokken zijn bij het onderzoek. Volgens de politie, die nauw samenwerkte met de FBI, hebben de opgepakte verdachten banden met de in het land gevestigde Italiaanse maffia, verboden motorbendes, het Aziatische misdaadsyndicaat en de Albanese georganiseerde misdaad.

Internationale samenwerking

Volgens de Australische premier Scott Morrison is een zware slag toegebracht aan de georganiseerde misdaad. ,,Niet alleen in dit land, maar een die ook zal weerklinken in de georganiseerde misdaad over de hele wereld. Dit is een keerpunt in de Australische wetshandhavingsgeschiedenis.’’

,,Vandaag is Australië een veel veiliger land vanwege het buitengewone resultaat van Operatie Ironside’’, zei commissaris Kershaw. ,,Het laat zien welk verwoestend effectief de federale politie heeft wanneer die samenwerkt met lokale en wereldwijde partners en de strijd tegen de transnationale georganiseerde misdaad aangaat.’’ Volgens de commissaris richten misdaadsyndicaten zich op Australië vanwege de lucratieve drugshandel. ,,Australiërs behoren tot de grootste drugsgebruikers ter wereld’’, aldus Kershaw.

Nieuw-Zeeland

Ook in Nieuw-Zeeland werden 35 mensen aangehouden als onderdeel van de internationale politieactie. Er zijn negenhonderd aanklachten tegen hen ingediend en er is voor ongeveer 3,7 miljoen Nieuw-Zeelandse dollar (2,2 miljoen euro) aan activa in beslag genomen.

Bij de operatie, die gericht was op de invoer, verkoop en levering van methamfetamine, waren meer dan 300 agenten betrokken. Volgens hoofdinspecteur Greg Williams van de nationale georganiseerde misdaadgroep maakte de actie onderdeel uit van “’s werelds meest geavanceerde wetshandhavingsactie tegen de georganiseerde misdaad tot nu toe”.

Ook in tal van Europese landen regende het in de nacht van zondag op maandag arrestaties, waaronder in Nederland. Ook daar werd de internationale drugshandel een enorme slag toegebracht. Vandaag zal in een persconferentie duidelijk worden op welke manier de acties verband houden met elkaar.