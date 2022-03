Ook in fijne dorpen gebeuren vreselijke dingen

Familie doodgesto­ken Jordy (22) ‘leeft in een nachtmer­rie’: ‘Zijn vriendin is hoogzwan­ger’

Het slachtoffer van de fatale steekpartij zaterdagavond in Rosmalen is de 22-jarige Bosschenaar Jordy Gruijters. Hij zou over enkele weken opnieuw vader worden. Dat vertelt advocaat van de familie Priya Soekhai. Volgens haar leeft de familie in een ‘nachtmerrie'. Ondertussen is één van de verdachte meiden vrijgelaten.

20:37