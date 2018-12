Ook in Israël betoging van ‘gele hesjes’ tegen stijgende kosten

Video Juncker legt zijn opmerking uit na openlijk ruzietje met May in Brussel

19:07 De Britse premier Theresa May heeft opheldering gekregen van Jean-Claude Juncker, nadat de twee voor het oog van de camera’s onenigheid hadden in Brussel. De voorzitter van de Europese Commissie had de situatie rond de brexit ‘vaag’ genoemd en een geagiteerde May wilde weten of hij het over haar had. Dat bleek niet zo te zijn; hij bedoelde het hele debat erover.