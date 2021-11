Ook in slotfase klimaattop acties in Glasgow, van ‘Evita’ tot ‘rebellen voor het leven’

De top duurt officieel tot en met vrijdag, maar de onderhandelingen over een eindverklaring zijn nog niet voorbij. De Britse voorzitter van de top Alok Sharma zei donderdag dat de landen nog voor een “monumentale uitdaging” staan om overeenstemming te bereiken over een aantal cruciale thema’s.

Meerdere activisten uitten donderdag in Glasgow hun zorgen over klimaatverandering. Volgens het lokale nieuwsmedium Glasgow Live lieten onbekende activisten de banden van meerdere SUV’s in de stad leeglopen. Op de auto’s lieten ze briefjes achter waarop stond dat de SUV’s en andere “onnodige luxueuze levensstijlkeuzes” in rijke landen bijdragen aan de klimaatcrisis. Elders in de stad lijmden activisten zich tijdens een demonstratie vast aan de grond, aldus Sky News. De protestanten werden opgepakt door de politie.

Evita

Voor het terrein waar de klimaattop plaatsvindt voerde ‘s middags een activiste verkleed als de voormalige Argentijnse presidentsvrouw Eva Peron, beter bekend als Evita, een act op. Ze vroeg om steun voor opkomende economieën in het tegengaan van klimaatverandering, zo schreef Sky News. De financiering van klimaatbeleid in armere landen is een van de belangrijke thema’s op de klimaattop.

The Guardian berichtte van demonstranten die nabij de top in een schreeuwactie hun ongenoegen over klimaatverandering lieten blijken. ,,Ik voelde een grote opluchting”, zei een van de activisten tegen de krant over het schreeuwen. ,,En ik realiseer me mijn rouw.” Ook was er volgens de krant donderdag een protestmars binnenin het gebouw waar de klimaattop plaatsvindt. ,,De mensen, verenigd, zullen nooit worden verslagen”, zo zong de groep, terwijl ze met protestbordjes in een groep door het gebouw trokken.

Leden van Extinction Rebellion protesteren donderdagmorgen bij de hoofdingang van de klimaattop in Glasgow.

Milieuactivist en kampioen klimaatverandering Rahmina Paulette (M) neemt deel aan een demonstratie buiten een zaal voorafgaand aan een plenaire sessie.

Jonge klimaatactivisten protesteren tegen het feit dat vertegenwoordigers van de fossiele brandstofindustrie de zaal binnen mogen

