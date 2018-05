Ook Noord-Korea ontmantelt speakers aan grens

Paniek in Nice na geweerscho­ten: twaalf gewonden

5:12 In het centrum van Nice, in het zuiden van Frankrijk, is gisteravond paniek uitgebroken toen enkele geweerschoten te horen waren. Twaalf mensen raakten daarbij gewond. Het bleek te gaan om een uit de hand gelopen ruzie, waarbij een man losse flodders in de lucht had geschoten.