Ook opstootjes in Brussel na dood Franse tiener

Ook in de Belgische hoofdstad Brussel is het onrustig geweest vanwege de 17-jarige Nahel, die in Frankrijk door de politie werd doodgeschoten. Bij onlusten werden een tiental betogers opgepakt, melden Belgische media.

In Frankrijk vond donderdag een mars plaats voor Nahel die in rellen ontaardde. Tegen De Standaard zegt de Brusselse politie dat op sociale media werd opgeroepen te betogen naar aanleiding van zijn dood in Nanterre dinsdag. Her en der werden kleine brandjes gesticht, ook een auto ging in rook op.

Vooral in de omgeving van het Brusselse Zuidstation zijn incidenten geweest. De politie is daar massaal ter plaatse en kon de onlusten volgens Belgische media snel bedwingen. Op politiebevel is het tram- en busverkeer in de buurt is stilgelegd of omgeleid.

De Franse autoriteiten verwachten in de nacht van donderdag op vrijdag ‘wijdverspreid’ geweld. De politie heeft donderdag door het hele land 40.000 agenten ingezet, waarvan een kwart in Parijs en omgeving. In verschillende plaatsen is een avondklok ingesteld om te voorkomen dat er rellen uitbreken.