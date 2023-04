Ook van Brussel naar Parijs neemt Charles Michel liever het vliegtuig of de auto dan de trein

Ook voor het traject Brussel-Parijs, met de Thalys anderhalf uur, koos Michel niet de trein maar het vliegtuig en ook een keer een auto met chauffeur. Naar Straatsburg, waar het parlement eens per maand een week bijeen komt, vloog hij vorig jaar vijf keer. Vanuit Brussel gaan er ook rechtstreekse treinen, die doen er ruim vier uur over en zitten die week ook vol met Europarlementariërs en Europese ambtenaren. Ook de Nederlandse permanente vertegenwoordiger bij de EU en zijn team kiezen altijd voor de auto of trein.

Het reisgedrag van Michel ligt onder vuur sinds de Franse krant Le Monde afgelopen weekend erover publiceerde aan de hand van facturen die de krant in handen kreeg. Drie weken geleden berichtte de doorgaans goed ingevoerde website Politico over het aantal vluchten dat Michel maakt: 72 van de 112 officiële reizen sinds zijn aantreden in 2019 gingen per privévliegtuig. Het zijn dure vluchten: het retourtje Parijs op 16 februari vorig jaar kostte 35.750 euro. De Brusselse instellingen beschikken zelf niet over vliegtuigen, en moeten die in voorkomende gevallen dus huren.

Chaotisch

Michel heeft zelf niet op de berichten gereageerd maar mensen in zijn team onderstrepen dat hij voor zijn werk nu eenmaal veel moet reizen. Dat klopt: het staat in de taakomschrijving van de voorzitter van de Europese Raad dat hij de vergadering van regeringsleiders moet voorzitten, maar ook dat hij namens hen in het buitenland zichtbaar moet zijn. Dat is sinds de oorlog in Oekraïne toegenomen.

Ook zijn er niet altijd commerciële vluchten beschikbaar, aldus het team van Michel. Zo ging hij vorig jaar ook naar de klimaattop in Sharm-el-Sheik met een privévliegtuig, anders kon hij niet op tijd in Brussel terug zijn voor andere verplichtingen. Michel bood toen wel Commissievoorzitter Von der Leyen een stoel aan, die zij aanvaardde. Eurocommissaris Timmermans zat op een gewone lijnvlucht. Verder zijn sommige missies naar verschillende landen achter elkaar te complex voor een lijnvlucht. En wie met een lijnvlucht naar China komt, moet in quarantaine.

Het nieuws over het vlieggedrag komt na eerdere anonieme kritiek op het functioneren van de 47-jarige Michel. Het voorbereiden en leiden van topontmoetingen van de Europese Raad zou te chaotisch verlopen. Maar openlijk heeft geen regeringsleider daarover geklaagd.

Charles Michel is de zoon van Louis Michel, een bekende Belgische politicus die onder onder meer minister van Buitenlandse Zaken, Eurocommissaris en lid van het Europees Parlement was. Charles Michel werd op 18-jarige leeftijd volksvertegenwoordiger in Namen, en als 24-jarige de jongste regionale minister in België ooit. Hij werd op zijn 38ste de jongste Belgische premier ooit. In 2019 werd hij voorzitter van de Europese Raad, de vergadering van de regeringsleiders. Een jaar geleden werd hij door hen herkozen voor een tweede termijn van 2,5 jaar.