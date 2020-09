Oostenrijk onderzoekt Turkse spionageactiviteiten binnen haar grenzen; Turkije ontkent

video Na verdrin­kings­dood dochter (5) verliest gezin ook pasgeboren zoon

31 augustus Een Belgisch gezin waarvan het 5-jarige dochtertje drie weken geleden verdronk in een recreatieplas, is nu ook hun pasgeboren zoon verloren. Door de schok van het overlijden traden er complicaties op bij de hoogzwangere moeder. Het jongetje werd geboren, maar stierf vijf dagen later in het ziekenhuis.