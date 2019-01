Oostenrijk waarschuwt voor lawinegevaar

'Vuurwerk­slacht­of­fer' blijkt kogel in hoofd te hebben

13:02 Een vrouw die in Duitsland is overleden aan een hoofdwond die ze tijdens het vuurwerk kijken had opgelopen, lijkt toch geen slachtoffer te zijn van illegaal vuurwerk. ,,Na lijkschouwing zijn we er vrij zeker van dat deze vrouw is gestorven door een schotwond’', zegt het OM.