Oostenrijkse justitie vindt 20 jaar cel te weinig voor criminele en gevaarlijke Nederlander

Colombiaan­se zakenman en vertrouwe­ling van Maduro uitgele­verd aan VS

17 oktober Alex Naín Saab Morán, een Colombiaanse zakenman die een sleutelfiguur zou zijn in de financiering van het regime van de Venezolaanse leider Nicolás Maduro, is zaterdag uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Dat meldt zijn juridische team aan het Franse persbureau AFP. Volgens zijn advocaat zou Saab inmiddels in het vliegtuig onderweg naar de VS zitten. De Venezolaanse regering stelt dat Saab is ontvoerd door de VS.