Oostenrijkse politie pakt opnieuw verdachten aanslag Wenen op: ‘Dna op gebruikt wapen’

Familiedra­ma: Duitse vader (51) doodt echtgenote (46) en dochter (17) en pleegt zelfmoord; andere dochter overleeft

18 december In een woning in het Duitse Isselburg heeft een 51-jarige man donderdag zijn echtgenote (46) en een 17-jarige dochter om het leven gebracht. Daarna pleegde de man zelfmoord. Dat is volgens de Duitse politie duidelijk geworden uit de sectie die op alle drie de lichamen is gepleegd. Een 14-jarige dochter overleefde het familiedrama. Zij zat opgesloten in een kamer in huis.