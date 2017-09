Oosterhouters bekijken schade op Sint Eustatius

,,De mensen op Sint Maarten zijn enorm hard getroffen. De beelden zijn op dit moment gelukkig op Sint Eustatius anders.” meldt het koppel op Facebook. "We moeten alleen niet vergeten dat het voor iedereen op de eilanden een persoonlijke ramp is."



Gistermiddag hebben Alexander en Gwen met de ambulancejeep een rit gemaakt op Sint Eustatius kort na de orkaan. Ze waren erg onder de indruk van de veerkracht van de mensen op het eiland. ,,Het zal wel even duren voordat alles is opgeruimd en gerepareerd, maar het begin is al gemaakt."