Op vakantie in 2018? Hier willen we met zijn allen naartoe

Bali en Thailand zijn allang niet meer de favoriete vakantiebestemmingen. De afgelopen twee jaar zijn een paar bijzondere plekken enorm gestegen in populariteit, blijkt uit onderzoek van ticketsite Skyscanner. Wat denk je bijvoorbeeld van Tbilisi, Georgië? Negen plekken waar je heen moet in 2018:

1. Met stip op één: De Azoren. Je hebt er vast wel eens van gehoord, maar de Portugese eilandengroep is nog tamelijk onontdekt. Vanaf Amsterdam vlieg je er in zo'n zeven uur (met tussenlanding) naar toe. De negen eilanden zijn stuk voor stuk bijzonder, met hun vulkanische oorsprong en indrukwekkende stranden. Wees er wel snel bij, want de afgelopen twee jaar steeg het aantal zoekopdrachten naar tickets naar de hoofdstad Ponta Delgada met ruim 55 procent.

Volledig scherm Een uitzicht op de Azoren. © Shutterstock

2. Nicaragua: Backpacken, vulkanen beklimmen, luieren op tropische stranden of zwemmen in kratermeren: het kan allemaal in Nicaragua. Daarbij ligt alles in het Zuid-Amerikaanse land relatief dicht bij elkaar en is het niet duur. Je vliegt er in 17 uur naar toe, met overstap. Stijging aantal zoekopdrachten: 48,32 procent

Volledig scherm Koloniale bouwwerken in Nicaragua. © Shutterstock

3. Corsica: Voor wie bang is dat de bosbranden van deze zomer te veel schade hebben aangericht op het Italiaanse eiland: geen zorgen. Het herstel is ingezet, en je kunt er weer prachtig vakantie vieren. Het eiland, dat de afgelopen decennia kampte met een toeristendip, zit weer volledig in de lift. Maar niet zó erg dat het er razend druk is. Het mediterrane Ajaccio is een oude favoriet. De hoofdstad van Corsica is bijzonder en intrigerend. Stijgingspercentage: 42,64 procent.

Volledig scherm Uitzicht op Corsica. © Shutterstock

4. Sofia, Bulgarije: Voor iedereen die de treurige nederlaag van Oranje tegen Bulgarije van zich af kan zetten: de Bulgaarse hoofdstad Sofia is een heerlijke bestemming. De eeuwenoude stad is goedkoop en makkelijk te bereiken. Het centrum is knus, bijna alles is te lopen en de stad is enorm gevarieerd. Niet gek dus dat het aantal zoekopdrachten naar tickets naar Sofia de afgelopen twee jaar steeg met 38,3 procent.

Volledig scherm Verkeer in de hoofdstad Sofia. © Shutterstock

5. Kazachstan. In het enorme Aziatische land kan zo veel meer dan schaatsen kijken in de hoofdstad Astana, of filmpersonage Borat uitlachen in zijn mankini. Kazachstan is een land van woestijngebieden, duizelingwekkend diepe canyons, steppes, de Zijderoute, de oude hoofdstad Almaty en het nieuwe, moderne Astana met zijn skyline en de Baytarek-toren. Dit land, het op acht na grootste ter wereld met ruim 16 miljoen inwoners en een oppervlakte die 80 keer groter is dan Nederland, is misschien niet direct de eerste vakantiebestemming waar je aan denkt. Maar steeds meer avonturiers, backpackers en natuurliefhebbers gaan ernaartoe. Stijgingspercentage: 19,1 procent.

Volledig scherm De Baytarek-toren. © Shutterstock

6. Osaka: In Osaka wonen overdag meer mensen dan 's nachts, maar de eigenzinnige stad doet op de een of andere manier nooit chaotisch aan. Osaka is enorm modern en doet daarom erg fascinerend aan. Door het enorme aanbod aan faciliteiten leven er overdag 3,7 miljoen inwoners, en 's nachts 'maar' 2.7 miljoen. Maar Japan blijft Japan, dus alles is keurig geregeld. Stijgingspercentage: 18,26 procent.

Volledig scherm Herfst in Osaka. © Shutterstock

7. Slovenië: Groen, rust, bergen. En je bent er zo, want het is maar een uur en drie kwartier vliegen. De hoofdstad Ljubljana wordt wel eens vergeleken met Berlijn én met Parijs. Voor ieder wat wils dus. De afgelopen twee jaar zochten ruim 15 procent meer mensen naar tickets dan daarvoor.

Volledig scherm Slovenië. © Shutterstock

8. Mauritius: Sommige vakantiegangers willen maar een ding: hagelwitte stranden, palmbomen en goed eten. Je vindt het op Mauritius. De afgelopen twee jaar waren er bijna 14 procent meer mensen die zochten naar een ticket naar het paradijselijke eiland in de Indische Oceaan.

Volledig scherm Op een trip naar Mauritius is het moeilijk nee zeggen. © Shutterstock

9. Tbilisi, Georgië: Weet je het nog? Die Nederlandse toerist die naar Georgië ging, en die voordat hij het helemaal doorhad zat te lunchen met de president omdat hij de zes miljoenste toerist was? Jesper, zoals de toerist heette, is niet de enige die de schoonheid van Georgië heeft ontdekt. Het land wordt als vakantiebestemming steeds populairder, heeft de hoogste bergtoppen van Europa en een verscheidenheid aan ongerepte natuur. Ook staat het bekend om haar duizenden jaren oude wijncultuur en uitgebreide keuken, met uitblinkers als chatsjapoeri (brood met Georgische kaas) en badridzjani (aubergine met een walnotenpasta). Je kan er ook goed dumplings eten. In 2016 bezocht een recordaantal van 6,3 miljoen mensen het land. Voor de clubliefhebbers: je kunt in de hoofdstad Tbilisi erg goed 'op stap'. Stijgingspercentage: 12, 7 procent.