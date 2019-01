Op vakantie in heetste stad van Australië: ‘Het is hier een heteluchtoven’

Geen ijskoude nachten, sneeuwbalgevechten of bevroren autoruiten voor Tilburger Bas Bastiaans (26) en zijn vriendin. De twee puffen en zweten zich helemaal suf in de Australische stad Adelaide, dat donderdag werd uitgeroepen tot ‘de heetste stad’ van het land. Het kwik steeg er tot bijna 47 graden. ,,Het is hier net een heteluchtoven.”

Hoe je je als Nederlandse toerist kunt wapenen tegen zulke temperaturen? ,,Zo min mogelijk bewegen”, zegt Bastiaans lachend vanuit zijn hotelkamer in Adelaide, dat in het zuiden van Australië ligt.

Verschroeiende hittegolf

De regio kampt met een ongezien verschroeiende hittegolf. Al twaalf dagen aan een stuk is het in het gebied warmer dan 42 graden. ,,Vandaag hebben we de hele dag op het strand gelegen. Wel in de schaduw, natuurlijk. Anders is het echt niet te doen. Je begint hier meteen te zweten als je ook maar een seconde in de zon staat.”

De extreem hoge temperaturen zorgen voor veel overlast in de zuidelijke deelstaat. Volgens de autoriteiten hebben zich de afgelopen 24 uur ongeveer vijftig mensen met hittegerelateerde klachten bij de spoedeisende hulp gemeld.

Zonnebrand

Zoiets vermoedde Bastiaans al. ,,Ik hoor al de hele dag veel ambulances langskomen. Ik weet niet of dat met te hitte te maken heeft, maar toevallig is het wel.” Hij en zijn vriendin nemen iedere ochtend voldoende voorzorgsmaatregelen om hun huid te beschermen.

,,Zonnebrand van de hoogste factor en vooral heel veel water drinken. Ik moet zeggen dat we er wel steeds meer aan gewend raken. Het is een andere soort hitte dan in Nederland. Als het daar dertig graden of warmer is, is het meteen benauwd. Hier kunnen wij er met z'n tweeën nog best van genieten.”

De komende dagen blijft het Tilburgse stel nog Adelaide verkennen. De sneeuwfoto’s die ze vanuit Nederland krijgen geeft hen een gek gevoel. ,,Het is heel raar dat wij hier ons helemaal kapot zweten, en dat jullie daar sneeuwpoppen maken.”

Stervende paarden

Het vorige hitterecord in Australië stond 10 jaar op naam van Melbourne, waar inwoners in 2009 gebukt gingen onder een temperatuur van 46,4 graden. Adelaide had eerder op de dag al het eigen hitterecord gebroken. Dat stamde uit 1939, toen 46,1 graden was gemeten.