OPCW: geen zenuwgas, wel chloorgas gebruikt in Douma

Bij een aanval op de Syrische stad Douma in april dit jaar is geen zenuwgas, maar wel chloorgas gebruikt. Dat meldt de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW), de internationale waakhond die toeziet op het verbod op het gebruik van chemische wapens.

De OPCW bracht vandaag een voorlopig rapport naar buiten, waaruit onder meer blijkt dat er bij de aanval op Douma op 7 april van dit jaar geen zenuwgas is gebruikt. De VS stelde eerder dat dat wel het geval zou zijn geweest. De onderzoekers troffen wel sporen aan van chloorgas.



,,De resultaten laten zien er geen zenuwgas of restproducten daarvan zijn gevonden in de monsters. Verschillende gechloreerde organische verbindingen zijn aangetroffen in monsters genomen op twee verschillende plekken. Het team gaat nader onderzoeken wat deze conclusies betekenen'', aldus het rapport. De stoffen werden in twee gasflessen aangetroffen die in Douma werden gevonden.

Meer aanvallen

Het onderzoeksteam deed ook onderzoek naar twee andere aanvallen in 2016 op de Syrische plaatsen Al-Hamadaniya en Karm al-Tarrab. Die steden lagen respectievelijk op 30 oktober en 13 november 2016 onder vuur. Uit de daar genomen monsters is volgens de OPCW niet op te maken of er chemische wapens zijn gebruikt. Wel bestaat volgens de organisatie de mogelijkheid dat de slachtoffers van de aanvallen zijn blootgesteld aan een irriterende stof.



Bij de aanval op Douma kwamen naar verluidt zo'n 70 mensen om het leven. Experts van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) gingen naar aanleiding van de aanval op een onderzoeksmissie naar Douma. Ze namen daar monsters en spraken met getuigen om vast te stellen of een aanval is uitgevoerd met chemische wapens.

Chemische wapens