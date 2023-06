Open brief media: ‘Persvrijheid in gedrang als Britse regeringspartij geld vraagt voor accreditatie’

Onder meer het Franse persbureau AFP, de Amerikaanse kranten The New York Times en The Washington Post en de Duitse krant Der Spiegel hebben een open brief hierover ondertekend. De verklaring is ondertekend door in totaal bijna driehonderd mediabedrijven uit ruim zestig landen, waaronder China en Rusland. Namens Nederland gaat het om de NOS, NRC, Trouw, het Algemeen Dagblad, De Telegraaf, BNR en NPO Radio 1.

De regeringspartij van de Britse premier Rishi Sunak vroeg tijdens de conferentie van vorig jaar voor het eerst een vergoeding aan media in ruil voor een accreditatie. Ook dit jaar moeten media 137 pond (160 euro) betalen om verslag te mogen doen op de conferentie die in oktober plaatsvindt in Manchester. Doen ze een aanvraag na 1 augustus, dan worden de kosten zelfs verhoogd tot 880 pond (ruim 1000 euro).

,,In feite schept dit besluit een gevaarlijk precedent voor landen over de hele wereld die dit besluit zullen gebruiken om financiële en andere belemmeringen voor media-aandacht voor het politieke proces te rechtvaardigen’’, staat in de verklaring. ,,We roepen de organisatoren van de Tory-partijconferentie daarom op om de kosten te schrappen of terug te betalen en om eerlijke en gratis verslaggeving toe te staan.’’

De partij zelf beweert dat de kosten nodig zijn om de administratieve kosten te dekken voor de “duizenden” journalisten die niet komen opdagen. De Foreign Press Association van in het Verenigd Koninkrijk gevestigde buitenlandse media zegt echter dat de partij geen enkel bewijs heeft geleverd dat journalisten het op een dergelijke schaal laten afweten.