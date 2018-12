Opgelucht Straatsburg heropent kerstmarkt ‘onder rouwsluier’

Herkend

Chekatt werd gedood in de Rue du Lazaret in de wijk waar hij woonde, op 2 kilometer van de plaats van de aanslag in de omgeving van de kerstmarkt. Bij de speciale eenheden van de politie raakte niemand gewond, en er vielen ook geen burgerslachtoffers. Volgens de Franse zender BFMTV zou Chekatt herkend zijn op straat nadat hij een vrouw had aangesproken. Zij merkte dat hij gewond was en alarmeerde de politie. Eerder op de dag vond ook al een uitgebreide politieoperatie plaats in Neudorf, maar toen werd de terrorist niet gevonden.



Intussen wordt gevreesd voor een vierde dodelijk slachtoffer, een van de gewonden is hersendood verklaard. Ook werd een vijfde persoon in de boeien geslagen, na de ouders en twee broers van Chekatt. Het zou gaan om een 39-jarige man met wie hij in de cel zat en die hem de dag vóór de aanslag onderdak gaf.