Ophef in VS: ‘charmante’ tv-chirurg die vrouwen zou verkrachten mogelijk vals beschuldigd

Een bekende Amerikaanse chirurg en zijn vriendin die al anderhalf jaar verdacht worden van het drogeren en misbruiken van twee vrouwen , gaan zeer waarschijnlijk niet de gevangenis in. Volgens de officier van justitie heeft zijn voorganger een puinhoop van de zaak gemaakt en is er veel te weinig bewijs om de twee überhaupt te vervolgen. Alle aanklachten zijn ingetrokken.

De kwestie rondom Grant William Robicheaux (38), een topchirurg die in 2014 meedeed aan een populair Amerikaans realityprogramma, trok in 2018 internationale aandacht. De autoriteiten in Californië kondigden de strafrechtelijke rechtszaak met veel bombarie aan en brachten het bericht naar buiten dat de arts en zijn vriendin op grote schaal slachtoffers hadden gemaakt.

Misleid

Volgens de toenmalige officier werden op de telefoons van de verdachten honderden shockerende filmpjes aangetroffen van half bewusteloze vrouwen. De zaak kwam aan het licht doordat twee vrouwen naar de politie stapten. Een van de vermeende slachtoffers ging na een feest in beschonken toestand mee naar het appartement van Robicheaux. Daar kreeg de vrouw drugs en zou ze zijn misbruikt. Daar zouden ook videobeelden van zijn.

Het tweede vermeende slachtoffer had een vergelijkbaar verhaal. Zij zou Robicheaux en Riley in een bar hebben ontmoet en dronken zijn meegegaan. De verdachten hebben altijd ontkend dat er sprake was van verkrachting. Todd Spitzer, de nieuwe officier van justitie, lijkt het tweetal te geloven en beschuldigt zijn voorganger ervan dat hij het publiek bewust heeft misleid met niet-concrete en onvolledige informatie, vooral met betrekking tot de foto’s.

Tekst gaat verder onder deze tweet.

Charmes

Tony Rackauckas, voormalig officier van justitie, was indertijd zeker van zijn zaak en stelde dat de slachtoffers werden gerustgesteld door de charmes en het verzorgde uiterlijk van de verdachten. Ze werkten volgens hem samen om vrouwen dronken te voeren of drugs te geven. Daarna brachten ze hen terug naar het appartement van de arts, waar ze werden aangerand of verkracht.

De officier diende later nog zeven klachten in namens niet nader genoemde vrouwen die beweerden dat ze door de verdachten werden aangevallen. Ook zei hij dat zijn team honderden belastende video’s en afbeeldingen op hun mobiele telefoons had gevonden. In meerdere video’s waren vrouwen hevig onder de invloed van drugs of alcohol en konden ze geen toestemming geven voor seksueel contact, of zich verweren, zo luidde de aanklacht. Bewijs hiervoor is nooit gevonden.

Regels

De autoriteiten in Californië gaan intern onderzoeken of de strafrechtelijke vervolging tegen de arts en zijn vriendin volgens de regels is verlopen, melden CNN en BBC. Zelf ontkent Rackauckas alle beschuldigingen en zegt hij zich verantwoordelijk te voelen voor de vrouwen ‘die de moed hadden om naar voren te treden’. ,,Elke officier van justitie moet lang en hard nadenken voordat hij een dergelijk geval afwijst waarin meerdere vrouwen onafhankelijk naar voren zijn gekomen’’, vertelde hij lokale media.

Het tweetal hing tientallen jaren gevangenisstraf boven het hoofd, maar de kans is groot dat de zaak nu wordt geseponeerd. Robicheaux is niet alleen dokter, hij nam in het verleden ook deel aan een realityserie op de zender Bravo, genaamd Online Dating Rituals of the American Male.