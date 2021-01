Oplettende serveerster helpt mishandelde jongen (11); ouders gearresteerd

Een oplettende serveerster heeft in Orlando, in de Amerikaanse staat Florida, een 11-jarige jongen gered die door zijn stiefvader en moeder zwaar mishandeld werd. Toen de familie het restaurant bezocht waar zij werkte, viel haar oog op de schrammen en blauwe plekken bij de jongen. Ook viel het haar op dat de jongen als enige geen eten kreeg. Achter de rug van ouders om vroeg ze het kind via een briefje of hij hulp nodig had. Toen het jongetje instemmende knikte, schakelde ze de politie in.

De serveerster, Flavaine Carvalho, hoefde eigenlijk niet te werken op nieuwjaarsdag, zo schrijft CNN. Maar omdat een collega zich ziek had gemeld, stond ze toch weer in de bediening bij Mrs. Potato, het restaurant waar de bewuste familie, bestaande uit twee volwassenen, een jongen en een meisje, aan het eten was.

Het gezin kwam tegen het einde van haar dienst het restaurant binnen. Er werd eten besteld voor iedereen, behalve voor de jongen. Het viel Carvalho op dat het kind niets at en erg stil was. Toen de vrouw naar hun tafel liep om te vragen of alles in orde was met hun bestelling, zei een van de ouders dat de jongen zijn eten thuis zou krijgen. Op dat moment begon ze serieus te vermoeden dat er iets niet in de haak was. ,,Je weigert een kind geen eten’’, zegt ze tegen Amerikaanse media.

Blauwe plekken

Ondanks dat hij met mondkapje op in zijn capuchon zat weggedoken, zag de vrouw dat de jongen blauwe plekken had aan de zijkanten van zijn gezicht en op zijn arm. Ook had hij een krabwond tussen zijn wenkbrauwen. ,,Ik vond dat ik iets moest doen. Ik kon hem niet zonder hulp laten vertrekken’’, zegt de vrouw, die besefte dat ze letterlijk achter de rug van de ouders om met de jongen moest zien te communiceren.

De serveerster schreef daarop op een papier ‘ben je oké?’, ging achter de ouders staan zodat ze haar niet konden zien, en hield het voor het 11-jarige kind omhoog. De jongen knikte ‘nee’. Daarop vroeg de vrouw via dezelfde methode of de jongen hulp nodig had, waarop hij ‘ja’ knikte en een gebaar met zijn handen maakte, waaruit bleek dat hij niet wist wat hij moest doen.

Geslagen

Carvalho belde direct haar baas om hem in te lichten over de situatie. Daarna belde ze het noodnummer 911, waar ze de situatie uitlegde en om advies vroeg. De politie kwam daarop ter plaatse en ondervroeg het kind. De jongen legde uit dat hij door zijn stiefvader mishandeld werd: hij werd met een houten bezem geslagen, ondersteboven aan een deur gehangen en kreeg regelmatig ‘voor straf’ geen eten.

De jongen werd naar een ziekenhuis gebracht voor onderzoek. Daar bleek dat het kind zeker tien kilo te licht was voor zijn leeftijd. Ook vonden de artsen over zijn hele lichaam blauwe plekken en kneuzingen. ,,Het is marteling, waar dit kind doorheen gegaan is’’, zegt detective Erin Lawler van de politie van Orlando. ,,Ik ben zelf moeder en om te zien wat deze 11-jarige is aangedaan... Het schokt je tot in het diepste van je ziel’’, zei de vrouw met tranen in haar ogen op een persconferentie.

,,Als mevrouw Carvalho niet had ingegrepen, dan zou deze jongen waarschijnlijk niet lang meer onder ons zijn geweest.’’ Dat wordt bevestigd door politiechef Orlando Rolon: ,,Door haar zijn twee kinderen gered. Als zij niet tussenbeide was gekomen, hadden we waarschijnlijk een mogelijk moordonderzoek op ons bord gehad.’’

Ouders aangeklaagd

De stiefvader, Timothy Lee Wilson II, werd meteen in het restaurant gearresteerd, enkele dagen later werd ook de moeder van het kind, Kristen Swann, opgepakt, nadat het jongetje ook tegen haar beschuldigende verklaringen had afgelegd. De stiefvader van de jongen is meermaals aangeklaagd wegens zware kindermishandeling en verwaarlozing. De moeder, die op de hoogte zou zijn geweest van de mishandeling maar nooit zou hebben ingegrepen, is aangeklaagd wegens verwaarlozing. De ouders zijn overgebracht naar de gevangenis van Orange County.