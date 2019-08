Opluchting in New York: Gestolen auto met baby op achterbank teruggevonden

In het centrum van New York is gisteren een personenauto gestolen met achterin een bijna 2 jaar oud jongetje. De moeder van het kindje had hem even in de wagen, waarvan de motor nog draaide, alleen gelaten toen ze snel boodschappen ging doen. Toen ze na een halve minuut buiten kwam, bleek haar Mitsubishi SUV weg en sloeg ze groot alarm.

Volgens de politie werd het voertuig uren later en een paar straten verderop met stationair draaiende motor en een geopend portier aangetroffen. Dat gebeurde nadat een Amber Alert voor vermiste kinderen was verspreid. Een vrouw zag de auto met draaiende motor zeker een uur voor haar woning staan en toen ze ontdekte dat daarin een baby zat, belde ze direct de politie. ,,Ik had het alert gezien en wist honderd procent zeker dat dit een gevalletje één- en-één-is-twee was”, aldus de anonieme vrouw tegen CBS News. ,,Ik was compleet in shock toen ik me realiseerde het vermiste kindje te hebben gevonden. De moeder moet opgelucht zijn dat ze haar jongetje weer in de armen kon sluiten.”

Nadat de geschrokken moeder haar twintig maanden oude zoontje als vermist had opgegeven, gingen bij de politie alle alarmbellen rinkelen. De zaak kreeg direct het stempel ‘kidnap van een kind’. De wijde omgeving rond de winkel werd uitgekamd, maar meerdere politieteams konden aanvankelijk niets vinden. Na de tip van de getuige konden de moeder en haar kindje betrekkelijk snel met elkaar worden herenigd. Volgens de politie maakt het jongetje het goed. ,,Hij is niet gewond, maar wel voor onderzoek overgebracht naar het ziekenhuis”, aldus de politie die stelt dat het jongetje zich waarschijnlijk niet heeft gerealiseerd wat hem is overkomen. ,,Daarvoor is hij nog te klein.”