Opnieuw brand uitgebroken in migrantenkamp op Samos

Duiken op Madeira gaat mis: Nederlan­der bewuste­loos op strand, echtgenote in shock

17 september Een avondje diepzeeduiken op het Portugese vakantie-eiland Madeira is voor een Nederlands echtpaar uitgelopen op een deceptie. Het stel raakte door een nog onbekende oorzaak onwel en had dringend medische hulp nodig. Een man van rond de 60 jaar is uiteindelijk naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn medische toestand is weinig bekend.