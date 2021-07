Opnieuw grote roof bij juwelier Parijs: ‘Overvallers lijken geïnspireerd door diefstal van dagen geleden’

Een vestiging van juwelier Dinh Van, gelegen aan de rue Vieille du Temple 40 in het vierde arrondissement van Parijs, werd vanmiddag rond 12.30 uur door twee mannen overvallen. Ze waren gewapend met een taser, traangas en een handwapen. Na de overval ging het tweetal er te voet vandoor met een buit die door lokale media wordt geschat op 400.000 tot 2 miljoen euro. De juwelier heeft de overval inmiddels bevestigd aan persbureau AP. Daarbij werd nog geen schatting van de schade gegeven.

De daders zijn voortvluchtig en worden gezocht. ,,De overval is zonder geweld uitgevoerd, er zijn geen gewonden gevallen”, zegt een politiebron tegen Le Parisien. ,,Het tweetal gebruikte een taser en een traangasbus en kreeg daarna de sieraden.’’ Het ging erg snel.

Chaumet

De brutale overval komt slechts drie dagen na de roof in juweliershuis Chaumet, een van de oudste en meest prestigieuze juweliers in dezelfde stad. Toen ging het om een man die onder bedreiging van een pistool peperdure sieraden ter waarde van zo'n 2 à 3 miljoen euro stal en er na de roof vandoor ging op een elektrische step.

Opvallend detail bij deze zaak: bij de buurman van Chaumet, een opticien, paste op het moment van de overval niemand minder dan acteur Jean-Claude Van Damme een nieuwe bril. De Belgische acteur was in Parijs om er de Netflix-film The Last Mercenary te promoten en wist alle ogen van voorbijgangers, en mogelijke getuigen van de overval op Chaumet, op zich gericht. Raphaël, manager van de nabijgelegen brouwerij La Belle Ferronnière, was zelfs verbaasd toen hij hoorde van de grote overval vlak naast zijn etablissement. Zowel hij als zijn werknemers hadden er niks van gemerkt, zei hij tegen Le Parisien. ,,Mijn jongens op het terras zagen niets. Het was snel en discreet. Het klopt dat ze meer gefocust waren op Jean-Claude Van Damme, die bij de opticien ernaast zat.’’

De politie vond woensdag, een dag na de overval, het grootste deel van die miljoenenbuit terug langs de snelweg, bij Metz. Daarbij werden ook twee mannen (44 en 54 jaar) met de Montenegrijnse nationaliteit aangehouden. Volgens de Franse zender BFMTV waren ze in een bus op weg naar Belgrado (Servië). Het was toen nog onbekend waar het overige deel van de buit was. Het tweetal, waaronder de dader van de overval, had een hotelkamer in Parijs gehuurd. Het onderzoek dat de politie daar deed, leidde uiteindelijk tot de aanhouding nabij Metz.

Volledig scherm De overvaller van Chaumet ging er op een elektrische step vandoor. Hij was gekleed als een nette zakenman en droeg een mondkapje. © AFP

‘Golf aan overvallen’

Dit soort grote overvallen van juweliers in Parijs is niet ongewoon in de rustiger zomermaanden. ,,Van tijd tot tijd hebben we dan ook dit soort golven aan overvallen’’, zegt Yoann Moras van politievakbond Alliance tegen BFMTV.

Toch zegt Ariel Weil, de burgemeester van het centrum van Parijs, ‘verbaasd’ te zijn. ,,Deze overval lijkt geïnspireerd op die van Chaumet. De procedures lijken erg op elkaar. De daden worden met veel lef gepleegd, op klaarlichte dag en er worden veel sporen achtergelaten... Dit biedt hoop op een snelle oplossing van de zaak, zeker omdat we veel CCTV-camera’s in die omgeving hebben hangen.’’ De burgemeester vindt het verrassend dat de overvallers, net als bij Chaumet, ‘zo gemakkelijk de winkels konden binnendringen’.

Volledig scherm De Franse politie vrijdagmiddag bij de getroffen zaak van juwelier Dinh Van in Parijs. © Reuters

