Opnieuw Nederlandse auto aangehouden in Antwerpen, inzittenden mogelijk bewapend

Het is nog niet bekend of er mensen zijn opgepakt en wat de nationaliteit van de betrokken is. De inzittenden van het voertuig waren mogelijk bewapend, melden Belgische media. ,,We kunnen inderdaad bevestigen dat er een verdacht is onderschept en dat er een incident heeft plaatsgevonden,” aldus Lieselotte Claessens van het Antwerps parket. ,,Meer informatie zal pas later volgen, na overleg met de onderzoeksrechter.”