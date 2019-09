Opnieuw nepfoto ingezet tegen klimaatbetogers

Op de foto die gisteren in Australië via Facebook is verspreid is een park te zien dat bezaaid is met afval, waarbij klimaatactivisten worden beschuldigd die rotzooi te hebben gemaakt. Het beeld werd 19.000 keer gedeeld. De foto in kwestie is echter op een eerder tijdstip genomen in een park aan de andere kant van de wereld. De foto is niet gemaakt in Sydney maar in Londen, en is genomen na afloop van een marihuana-evenement. Dezelfde foto werd in april dit jaar ook al gebruikt om klimaatbetogers als vervuilers weg te zetten, wat toen door het Londense parkbeheer werd ontkracht.