Opnieuw problemen voor Thalys: Overvolle trein staat vier uur stil in België

Het treinverkeer van Thalys is vrijdag op meerdere trajecten flink ontregeld, nadat in de middaguren een trein in botsing kwam met een dier. Door de botsing is een technisch probleem ontstaan ‘waardoor de trein tot stilstand moest worden gebracht en de elektriciteit moest worden afgesloten’, zegt een woordvoerder van de Thalys.

De trein vertrok vanmiddag om 13:15 uur vanaf Amsterdam Centraal. Volgens reizigers zou de vertraging net voorbij Brussel, in de buurt van Doornik, begonnen zijn. Daar viel de Thalys richting de Franse hoofdstad Parijs stil na een aanrijding met een dier. Hierdoor raakte het hele treinnetwerk verstoord. Het is reeds het derde voorval op een trein van de vervoersmaatschappij in nog geen twee weken tijd.



Talloze passagiers zaten volgens het Franse persbureau AFP vast in de treinen of moeten wachten op stations. Op beelden op sociale media is te zien dat er enorme drukte heerst in de stationshal van Gare du Nord in Parijs. Een passagier liet via Twitter weten om 16.25 uur vertrokken te zijn van Parijs naar Amsterdam, maar al urenlang in een stilstaande trein vast te zitten.

Rook vrijgekomen

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Door de aanrijding liep de trein schade op aan de locomotief. Ook kwam er rook vrij. Om veiligheidsredenen moest de elektriciteit worden afgesloten, waardoor de 350 reizigers geen licht en airconditioning meer hadden. ,,De temperatuur stijgt enorm snel en het is broeierig warm”, vertelt één van hen tegen Het Laatste Nieuws. De deuren stonden wel open om wat frisse lucht binnen te laten.



Reizigers mochten en konden echter niet naar buiten, omdat de trein dicht bij een betonnen muur stond. De Thalys-passagiers hadden normaal gesproken om 16:38 in Parijs moeten aankomen, maar stonden uiteindelijk meer dan vier uur stil ter hoogte van Doornik. ,,We hebben een flesje water van 33 centiliter gekregen, maar dat is nu helemaal op. De bar is gesloten, want er is niets meer”, klonk het.

Reizigers ‘afgewimpeld’

De communicatie richting de passagiers liet, naar verluidt, te wensen over. ,,Mensen missen hun aansluitingen en krijgen geen info, ze worden afgewimpeld door het personeel. We weten niets’’, klonk het. ,,We doen alles wat we kunnen om de situatie zo snel mogelijk te herstellen”, liet de woordvoerder van Thalys in reactie weten.



Inmiddels is de reis hervat. De trein zou volgens de treinmaatschappij om 22:15 uur in Parijs moeten aankomen. Voor de reizigers die hun aansluiting hebben gemist door de vertraging, zouden overnachtingen zijn geregeld.

Technische storingen

Op 20 juli kwam een Thalys, net buiten het station van Paris-Nord, tot stilstand door een technische storing. Ook toen zaten reizigers - zo'n 200 - vier uur vast. Omdat ook de airco het niet deed, liep de temperatuur in de trein fors op. Inzittenden van de trein sloegen ramen van het rijtuig in, om zo frisse lucht te krijgen. Omstanders probeerden water door de kapotgeslagen ramen naar binnen te gooien.



Vier dagen na het voorval - op zondag 24 juli - viel opnieuw een Thalys stil. Dit keer in het Franse departement La Somme. Zo'n driehonderd passagiers zaten uren vast. Het was snikheet in de trein. De airconditioning deed het niet. De deuren van de Thalys werden opengezet en de inzittenden kregen water verstrekt. De vervoersmaatschappij heeft laten weten vanwege de technische malheur de komende tijd minder treinen te laten rijden. Hoelang dat zo blijft en om hoeveel minder treinen het gaat, is niet duidelijk.

