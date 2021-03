Opnieuw protest in Istanboel tegen opzeggen vrouwenverdrag

Honderden vrouwen protesteerden vorige zaterdag in Istanboel tegen het controversiële besluit van Erdogan. Ze zwaaiden met vlaggen en hielden foto’s omhoog van vrouwen die zijn vermoord. Bewapende politie omsingelde de demonstranten. De nieuwssite Sözcu, een van de populairste kranten van Turkije, meldde maandag dat op 22 maart in twintig uur tijd zes vrouwen waren vermoord door hun ex-partners en beschreef wat de slachtoffers was overkomen. De moorden vonden plaats in heel het land, van Antalya en Izmir tot in Istanboel.

Verdrag

De Istanbul Conventie is een Europees verdrag dat landen ertoe dwingt om geweld tegen vrouwen actief aan te pakken. President Erdogan nam gisteren het besluit om uit het verdrag te stappen. Een officiële reden is er niet direct gegeven, maar eerder gingen in regeringskringen al geluiden op om het verdrag in de prullenbak te gooien. Het zou schadelijk zijn voor de conservatieve familiewaarden, en niet passen bij de Turkse samenleving. In het verdrag wordt gesproken over het belang van gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen, in de strijd tegen geweld tegen vrouwen. Daarnaast beschermt het verdrag ook de LHBTI-gemeenschap tegen geweld. In conservatieve kringen wordt dit gezien als het ‘propageren van homoseksualiteit’.