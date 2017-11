Opnieuw rellen in Brussel, politie zet waterkanon in

Zaterdag was het al raak nadat het Marokko zich had geplaatst voor het WK voetbal. Ook toen werden vernielingen aangericht. Een politiewoordvoerder zegt tegen Belgische media vooralsnog niet uit te gaan van een verband.



De Belgische minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) veroordeelt de rellen die in de late namiddag zijn ontstaan. Op Twitter heeft Jambon het over opnieuw ontoelaatbaar en onbegrijpelijk geweld in centrum Brussel. Hij laat weten dat de diensten alles doen om de situatie onder controle te krijgen en dat de federale politie versterking stuurt.