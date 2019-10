Opnieuw rellen in Chili, ov-tariefsverhoging opgeschort

De Chileense president Sebastián Piñera heeft aangekondigd de tariefsverhoging in het openbaar vervoer op te schorten, nadat het zaterdag opnieuw tot zware ongeregeldheden kwam in de hoofdstad Santiago. Een concert van André Rieu is zaterdag afgelast.

,,Ik heb met grote nederigheid geluisterd naar de stem van mijn landgenoten. Zo zijn democratieën gebouwd’’, sprak Piñera tijdens een televisietoespraak vanuit het presidentieel paleis La Moneda in Santiago.

Het aangekondigde besluit komt na weken van protesten in de hoofdstad tegen de verhogingen van vier eurocent. Vrijdagnacht stelde Piñera na hevige onlusten, waarbij zeker zestien bussen in vlammen opgingen, winkels werden geplunderd en diverse gebouwen in brand werden gestoken, de noodtoestand in voor de hoofdstad.

Voor het eerst sinds de militaire dicatuur van generaal Augusto Pinochet in 1990 werd beëindigd, patrouilleerden op bevel van Piñera weer militairen in de straten van Santiago.

Volledig scherm Voor het eerst sinds 1990 patrouilleerden er weer militairen op straat in Santiago. © REUTERS

Ondanks de aanwezigheid van de militairen en politie, trokken zaterdag opnieuw duizenden Chilenen de straat op, ook in steden buiten Santiago. Ze protesteerden niet alleen tegen de ov-tariefsverhoging, maar ook tegen de prijzen van elektriciteit, water en medicijnen.

De politie gebruikte waterkanonnen en schoot traangas af op de betogers, die barricades hadden opgeworpen en winkels plunderden. Over de hele stad werd een aantal winkelcentra gesloten.

Het openbaar vervoer in Santiago lag zaterdag stil. Ook de metro in de hoofdstad bleef een dag na de ernstige vernielingen van vrijdag dicht. Volgens de autoriteiten zijn 41 stations van het metrostelsel, een van de Chileense trotsen, vernield. Het is nog niet bekend wanneer de metrotreinen weer gaan rijden.

Als gevolg van de noodsituatie heeft de nationale voetbalbond dit weekend de wedstrijden opgeschort. Er is inmiddels een avondklok ingesteld in Santiago en directe omgeving tussen 20.00 uur en 07.00 uur.

Concert André Rieu afgelast

Het concert dat André Rieu zaterdag zou geven in Santiago is afgeblazen vanwege de noodtoestand. Dat maakte organisator Bizarro Live Entertainment zaterdagavond bekend. Vrijdag werden alle grootschalige evenementen in de Chileense hoofdstad al afgelast vanwege de uit de hand gelopen demonstraties tegen tariefsverhogingen in het openbaar vervoer.

Vooralsnog gaat het alleen om het concert van zaterdag. Of de violist zondag wel het podium van de Movistar Arena beklimt, wordt afhankelijk van de situatie besloten.

Mensen met een kaartje voor de show van zaterdag worden in de komende dagen geïnformeerd over de teruggave van de ticketkosten. Of er een nieuwe show wordt gepland, is nog niet duidelijk

De violist wil liefst zo snel mogelijk weg uit Chili vanwege de situatie, liet zijn zoon Pierre weten aan Shownieuws. ,,Veiligheid boven alles’’, aldus Pierre tegen het programma. Hij laat weten dat Rieu en zijn crew het advies kregen om ,,snel weg te wezen’’.

Volledig scherm En boze betoger trekt aan haar haren en schreeuwt het uit bij een gepantserde politiewagen. © AP

Rellen vrijdag

Vrijdag liep de situatie in Santiago volledig uit de hand. Betogers stichtten branden en sloegen aan het rellen. Zo’n zestien bussen gingen in vlammen op en tientallen metrostations raakten zwaar beschadigd door branden. Het metrosysteem in Santiago vervoert dagelijks drie miljoen passagiers. Ook het hoofdkantoor van het energiebedrijf en een bankfiliaal werden in door brandstichting getroffen. De relschoppers plunderden ook winkels in diverse regio’s van de Zuid-Amerikaanse metropool.

Arm en rijk

Volledig scherm Het hoofdkantoor van energiebedrijf Enel stond in lichterlaaie. © @BENJABENJITA VIA REUTERS Piñera hield in de nachtelijke uren een toespraak op televisie, waarin hij de noodtoestand uitriep, nadat overdag veel inwoners de straat op gingen om te betogen. Hij zei dat hij een speciale wetgeving in het leven roept om de degenen die verantwoordelijk zijn voor de schade te berechten. Ook zei hij de dialoog te willen aangaan met de mensen die hardst zijn getroffen door de prijsstijgingen.



Chili is een van de rijkste landen in Latijns-Amerika, al kent het land ook een grote ongelijkheid tussen arm en rijk. De kosten van levensonderhoud staan hoog op de politieke agenda. De onrust begon toen de regering twee weken geleden de prijzen van het metrokaartje verhoogde van 800 naar 830 peso's, een stijging van omgerekend 4 eurocent.



Lees verder onder de foto

Volledig scherm De Chileens oproerpolitie wordt bekogeld door rellende demonstranten. © EPA

Op de barricades

Daarop gingen scholieren en studenten de barricades op. Gisteren was de meest grimmige dag van de protesten. Op tv-beelden is te zien hoe pantserwagens door de straten van de Chileense hoofdstad rijden, nadat de regering het leger inzette. Een beeld dat herinneringen oproept aan de tijd van dictator Augusto Pinochet. Vanwege het geweld zijn alle metrostations in de stad gesloten.



De stations blijven dit gehele weekend dicht. De maatregel dient, volgens Piñera, om ‘ieders veiligheid en de rechten te beschermen tegen de acties van echte criminelen’. De Chileense overheid stelt de raddraaiers verantwoordelijk voor het niet functioneren van, of schade aan, het metronetwerk, aldus binnenlandminister Andrés Chadwick. Wie gepakt wordt riskeert een gevangenisstraf van drie tot vijf jaar.



Lees verder onder de foto

Volledig scherm Demonstranten maken handgebaren voor het brandende Macul-metrostation. © AFP

Populariteit Piñera

Volledig scherm Uit protest tegen de prijsverhogingen in het OV moest een metrokantoor het ontgelden. © REUTERS Brandweerlieden waren in staat om de branden, veroorzaakt door brandbommen, te bedwingen. Er vielen geen gewonden. Duizenden inwoners van Santiago sloegen op potten en pannen, uit solidariteit met de betogers. De populariteit van Piñera is tanende door de tegenvallende economische groei van het, doorgaans zo rustige, land. De verwachting is dat de maatregel hem op meer tegenstand komt te staan.



Volledig scherm Zo'n zestien bussen gingen tijdens de protesten in vlammen op. © AP