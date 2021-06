Opnieuw 'schokkende vondst' van honderden anonieme graven in Canada

Zweedse regering gevallen na motie van wantrouwen over huurmarkt

21 juni De Zweedse minderheidsregering van premier Stefan Löfven is gevallen na een motie van wantrouwen. Het is de eerste keer in de Zweedse geschiedenis dat zoiets gebeurt. Struikelblok was het plan van de sociaaldemocratische partij om de huurmarkt te dereguleren.